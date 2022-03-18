Tek bir SMS ile başvur anında al! Vakıfbank 125.000 TL, Akbank ve TEB Bankta 100.000 TL anında hesaplara yatırıyor

Vakıfbank, TEB ve Akbank 3 ay erteleme imkanı ile nakit ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurdular. Erteleme fırsatından yararlanarak özellikle kışın artan masraflarının arasında kredi masrafı ile uğraşmak istemeyenler bahar ve yaz döneminde kredisini ödemeye başlayabilecek. Uygun faiz oranları ve avantajlı vade seçenekleri ile en uygun ödeme planları da oluşturulabilmektedir.