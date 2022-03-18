Tek bir SMS ile başvur anında al! Vakıfbank 125.000 TL, Akbank ve TEB Bankta 100.000 TL anında hesaplara yatırıyor
Vatandaşların artan tüm nakit ihtiyaçları için bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. 3 ay boyunca (90 gün) boyunca geri ödeme şartı olmadan rahatça tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Ertelemeli ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak son günlerde birçok alanda görülen yüksek fiyatlara karşı vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi hedefleniyor. Birçok kamu ve özel bankadan yapılan yeni duyurulara göre vatandaşların tüm nakit sıkıntılarının çözümü sağlanacak. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte en uyun ihtiyaç kredisi fırsatları
Vakıfbank, TEB ve Akbank 3 ay erteleme imkanı ile nakit ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurdular. Erteleme fırsatından yararlanarak özellikle kışın artan masraflarının arasında kredi masrafı ile uğraşmak istemeyenler bahar ve yaz döneminde kredisini ödemeye başlayabilecek. Uygun faiz oranları ve avantajlı vade seçenekleri ile en uygun ödeme planları da oluşturulabilmektedir.
👉Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların 3 ay erteleme seçeneklerini kullanarak Vakıfbank aracılığıyla sayısız ihtiyacı için nakit desteğinden yararlanması sağlanacak.
Üstelik SMS ile kolayca başvuru yaparak vatandaşların dilediği miktarda kredi kullanması da sağlanacak. %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade imkanı ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi avantajlarından rahatça yararlanabilirsiniz.