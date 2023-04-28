TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...
Hükümet sosyal yardımlarına devam ediyor. 2023 yılında Türkiye Aile Destek Programı ile e-Devlet'ten başvuru yapıp başvurusu kabul edilenler ödeme alıyor. Yapılan son yardımla birlikte 1250 TL'ye kadar çıktı. Peki Peki başvuru nasıl yapılır? Şartları neler? Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? İşte 2023 yılı sosyal yardımları hakkında tüm bilgiler...
28.04.2023 14:42 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:42