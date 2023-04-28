TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

850 TL-1250 TL AİLE YARDIMI!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımların birisi de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek parası her ay düzenli olarak PTT aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.