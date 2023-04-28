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Haberler Ekonomi TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

Hükümet sosyal yardımlarına devam ediyor. 2023 yılında Türkiye Aile Destek Programı ile e-Devlet'ten başvuru yapıp başvurusu kabul edilenler ödeme alıyor. Yapılan son yardımla birlikte 1250 TL'ye kadar çıktı. Peki Peki başvuru nasıl yapılır? Şartları neler? Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? İşte 2023 yılı sosyal yardımları hakkında tüm bilgiler...

28.04.2023 14:42 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:42
TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

Aile Destek Programı kapsamında 850 - 1250 TL arasında sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Başvurusu onaylananlar aylardır ödemelerini PTT üzerinden çekiyor. Henüz başvuru yapmayanlar dikkat! İşte Aile Destek Programı başvurusu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

850 TL-1250 TL AİLE YARDIMI!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımların birisi de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek parası her ay düzenli olarak PTT aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği 12 ay boyunca hak sahiplerine direkt ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

Ödemeler devam ederken, başvurular hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte başvuru şartları;

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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