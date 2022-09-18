TC No 0,2,4,6,8 olanlar: 3.500 TL karşılıksız para veriliyor! 9 ay hesaplara yatacak! ATM'den tek tuşla alabilirsiniz!

Hayalini kurdukları üniversiteye yerleşenler ekonomik olarak rahat bir eğitim hayatı sürmek amacıyla geri ödemesiz burs veren kurumları araştırıyor. Devletin verdiği desteklerin yanı sıra birçok kurum da eğitime destek sağlamak amacıyla karşılıksız burs imkanı tanıyor, tabii bunun için şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte öğrencilere verilen burs miktarları ve şartlar!