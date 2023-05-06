T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! 18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! Kişi başı en az 1.500 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir düzeyi düşük olan ailelere, yaşlılara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yetimlere ve kimsesizlere önemli destekler sunarak, sosyal yardımların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu destek ödemelerinin miktarı, sağlanan destek paketlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bazı destek ödemeleri ve başvuru şartları: