TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!
Emekliler için bayram ettirecek haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi en düşük emekli aylığı 5.500 TL olmuştu. Sonrasında bankalar promosyon miktarlarını yükseltmişti. Gelirleri artan emeklilere nakit para ödemesi de yapılıyor. İşte detaylar.
23.01.2023 16:42 - Son Güncelleme: 23.01.2023 16:42
Bilindiği üzere bundan sonra PTT'den de tüketici kredisi çekilebiliyor. Çok sayıda emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekme yoluna bugüne kadar gittiği ve bundan sonra da PTT'yi tercih edeceği açıktır. Bu anlamda makul fiyatlı kredi alabilmek isteyenler PTT ile iletişime geçmeye başladı. Böylece alınacak kredinin hem alınması hem de geri ödenmesi basit olacaktır.
PTT En Çok Emeklileri Sevindirdi!
PTT aracılığı ileAktif Bank tarafından sağlanan kredinin miktarı 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL olarak belirlenmiştir.