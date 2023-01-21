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Haberler Ekonomi TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Bilindiği üzere bundan sonra PTT'den de tüketici kredisi çekilebiliyor. Çok sayıda emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekme yoluna bugüne kadar gittiği ve bundan sonra da PTT'yi tercih edeceği açıktır. Bu anlamda makul fiyatlı kredi alabilmek isteyenler PTT ile iletişime geçmeye başladı. Böylece alınacak kredinin hem alınması hem de geri ödenmesi basit olacaktır.

takvim.com.tr
21.01.2023 14:41 - Son Güncelleme: 21.01.2023 15:37
TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Emeklilik ile gelirler neredeyse yarıya inmekte aynı zamanda bütün başka giderlerde artışlar olmaktadır. Büyüyen çocukların eğitim giderleri artmaktadır. Bu anlamda PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza uygun faizlerle kredi verilmektedir.

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TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

PTT En Çok Emeklileri Sevindirdi!

PTT aracılığı ileAktif Bank tarafından sağlanan kredinin miktarı 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Emeklilerin TC kimlik numarası ile almaları mümkün olacaktır. Yalnız ön şart 80 yaşından küçük olmak olarak belirlenmiştir.

TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Diğer sevindirici durum ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak verilmesidir. Sadece emekli olmak yeterlidir. İpotek ve teminat gibi şeyler gerekmemektedir.

TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Bu da birçok kredi alacak kişi tarafından beğeni kazanmış bir niteliktir.

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