T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana ödemeyi başlattılar! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine can suyu olacak zam! En düşük 7500+8500+2000 TL...
16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine can suyu olacak zam! T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana ödemeyi başlattılar! En düşük 8500+7500+2000 TL... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı. Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde geliyor.
EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaş ilk maaşını ve ikramiyesini bugün itibariyle almaya başlayacak. Öte yandan Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek.
ÖRNEK HESAPLAMA
7.500 TL en düşük emekli maaşı
2.000 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi
2.000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi
8.500 TL promosyon
= 20.000 TL
Buna göre SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek.