T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... Haneden bir kişi başvursa bile yeter! e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları alınıyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere önemli destekler sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.