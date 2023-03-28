T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... Haneden bir kişi başvursa bile yeter! e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz!
T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlara müjde geldi. Haneden bir kişi başvursa bile yeterli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri sürüyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödemeler devam ediyor.
28.03.2023 09:03 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:03
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları alınıyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere önemli destekler sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.