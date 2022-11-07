TC kimlik numaranızın son hanesi 1-6-3 ise yarından itibaren 10 bin TL ödeme alabilirsiniz

Birçok banka tüketici kredilerini faizsiz şekilde müşterilere sunmaktadır. Yine ihtiyaç kredilerinde vade adedinin uzun olması ödeme konusu ile ilgili büyük basitlik sağlamaktadır. Kredilerin tek olumsuz yanı ise limitleri bulunmasıdır. Eğer nakde gereksinim duyuyorsanız ihtiyaç kredilerini incelemenizi tavsiye ederiz. Bu kredi imkanları ile her bireyin otomobil sahibi olabileceği belirtiliyor.