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Haberler Ekonomi T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak'ta hesaplara para yatacak!

T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak'ta hesaplara para yatacak!

Ardı ardına açıklama geldi. Bu manada emekli kişiler bağlamında ödemeler hesaplara yatıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekli kişilere bu para ilaç gibi gelecek. Emekli olanlar 5.000 TL ve 10.000 TL'ye kadar net ödeme alabilecek. Ödemeler bankalar tarafından bu sabah itibari ile başladı. Başvuru yapmak isteyen kişiler SMS ile veya bizzat bankaya giderek müracaat edebilecek.

takvim.com.tr
03.01.2023 13:44 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:44
T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

Yeni yılla birlikte bankalardan hızlı bir biçimde onay alınarak nakit ihtiyaçlar karşılanabilecek. Bankalarda kendi resmi siteleri üzerinden emekli olan vatandaşlara verilecek nakit miktarlarını paylaştılar. Krediyi kullanan emekliler geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek. Bu anlamda 5.000 TL ve 10.000 TL para yatırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

36 Ay Vadeli 5.000 TL İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank

Toplam Maliyet

7.682 TL
Faiz Oranı
%2,01
Yıllık maliyet oranı %35,22
Aylık Taksit
213 TL


Akbank

Toplam Maliyet
8.026 TL
Faiz Oranı
%2,24
Yıllık maliyet oranı %39,85
Aylık Taksit
222 TL

T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

CEPTETEB

Toplam Maliyet

8.193 TL
Faiz Oranı
%2,35
Yıllık maliyet oranı %42,09
Aylık Taksit
227 TL


DenizBank

Toplam Maliyet

6.253 TL
Faiz Oranı
%0,99
Yıllık maliyet oranı %16,33
Aylık Taksit
173 TL

T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

Enpara.com

Toplam Maliyet

7.627 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,29
Aylık Taksit
212 TL

İş Bankası

Toplam Maliyet

7.741 TL
Faiz Oranı
%2,05
Yıllık maliyet oranı %36,01
Aylık Taksit
214 TL


T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

ING

Toplam Maliyet
8.102 TL
Faiz Oranı
%2,29
Yıllık maliyet oranı %40,88
Aylık Taksit
224 TL

TEB

Toplam Maliyet

8.193 TL
Faiz Oranı
%2,35
Yıllık maliyet oranı %42,09
Aylık Taksit
227 TL

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