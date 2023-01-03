T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! Az önce açıklandı! 4-5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

Yeni yılla birlikte bankalardan hızlı bir biçimde onay alınarak nakit ihtiyaçlar karşılanabilecek. Bankalarda kendi resmi siteleri üzerinden emekli olan vatandaşlara verilecek nakit miktarlarını paylaştılar. Krediyi kullanan emekliler geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek. Bu anlamda 5.000 TL ve 10.000 TL para yatırılacak.