TC kimlik numaranıza maaşa ek 7.500 TL ödeme yatmış olabilir! Hemen kontrol edin! Bakmayan bin pişman olur!

Emeklilerin banka promosyonunda yeni perde açıldı. SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellemesinin sonrasında bankalar da kampanyalarını yeniledi. Aralık ayı kampanyalarına göre emeklilere 3 senelik dönem bağlamında 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her vatandaş için ise 250 lira sağlıyor. İşte birtakım kampanyalar ve promosyonu yenileme yolları...