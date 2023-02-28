TBMM'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar mesaisi! Görüşmeler tamamlandı: EYT ne zaman yürürlüğe girer? İlk maaş...
Asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılıyor. TBMM, deprem felaketinin ardından ara verdiği çalışmalarına başladı. Bu bağlamda, Genel Kurul'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmeler yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, EYT'nin önemli bir reform olduğunu vurgulayarak "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar" sözü ete kemiğe büründü" dedi. Öte yandan EYT'liler için 5 konuda değişiklik talepleri var. Bunlar neler? Takvim.com.tr detaylar sizler için ele aldı.
Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına başladı.
Genel Kurul'un ilk gündem maddelerinden biri de EYT düzenlemesi oldu.
GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI
TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
"ÖNEMLİ BİR REFORM"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."
"YAPARSA AK PARTİ YAPAR, YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR"
Bunun önemli bir reform olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu düzenleme, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözü pandemiye rağmen, enerji krizine rağmen, depreme rağmen, her şeye rağmen nasıl yerine getirdiğinin, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.' sözünün nasıl ete kemiğe büründüğünün tescilidir." yorumunu yaptı.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.