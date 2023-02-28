TBMM'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar mesaisi | 5 konuda karar zamanı: EYT ne zaman yürürlüğe girer? Başvuru ve ilk maaş...
Asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılıyor. TBMM, deprem felaketinin ardından ara verdiği çalışmalarına başladı. Bu bağlamda, Genel Kurul'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Öte yandan EYT'liler için 5 konuda değişiklik talepleri var. Bunlar neler? Takvim.com.tr detaylar sizler için ele aldı.
Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Genel Kurul'un ilk gündem maddelerinden biri de EYT düzenlemesi oldu.
EYT TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı yeniden Meclis'e çevrildi. Meclis Genel Kurulu, deprem nedeniyle verilen aranın ardından EYT teklifini görüşmeye başladı.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
KİMLER HEMEN EMEKLİ OLACAK?
Düzenleme Genel Kurul'dan mevcut haliyle geçerse, yürürlüğe girmesiyle; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek
Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.