Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde! 16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ferahlık verecek zam kapıda! Temmuz ayında en düşük maaş miktarı...

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL... SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı.