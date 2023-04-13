RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde! 16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ferahlık verecek zam kapıda! Temmuz ayında en düşük maaş miktarı...

Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde! 16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ferahlık verecek zam kapıda! Temmuz ayında en düşük maaş miktarı...

Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek. Peki, Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Son rakamlar emekliye yüzde kaç zammı işaret ediyor? Bu soruların yanıtı için artık üç verinin belli olması bekleniyor.

13.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:15
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3’lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL...

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL... SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3’lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL...

ÖRNEK HESAPLAMA

7.500 TL en düşük emekli maaşı
2.000 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi
2.000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi
8.500 TL promosyon

= 20.000 TL

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3’lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL...

İLK İPUÇLARI GELİYOR

Açıklanan Mart enflasyonu ile birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3’lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi nisan piyangosu vurduracak zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3’lü müjde! Tabloyu görenin gözleri kamaşacak! En az 20.000 TL...

Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

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