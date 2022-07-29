Tavan miktarı 12 bin 454 TL oldu! Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alabilirsiniz! İşte e-Devlet başvuru şartları...
Tek kalemde PTT'den ödeniyor! e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları çocuk bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla pek çok ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu bağlamda verilen desteklerden birisi olan doğum parası için başvurular sürüyor. Doğum yardımı için 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvuru şartları bu konuda merak konusu. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden veriliyor. İşte 2022 doğum parası ödemesi...
DOĞUM PARASI NASIL HESAPLANIYOR?
Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor.
İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.
Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.