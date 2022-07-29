Tavan miktarı 12 bin 454 TL oldu! Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alabilirsiniz! İşte e-Devlet başvuru şartları...

Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu bağlamda verilen desteklerden birisi olan doğum parası için başvurular sürüyor. Doğum yardımı için 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvuru şartları bu konuda merak konusu. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden veriliyor. İşte 2022 doğum parası ödemesi...