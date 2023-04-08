Taşıt kredilerinde hesaplama ters düz oldu! İşte 300.000 TL kredinin Ziraat, Akbank, İş Bankası, Garanti, Halkbank taksitleri ve faiz oranları
Sıfır kilometre bir araba almak, yüksek maliyeti nedeniyle birçok insan için zorlu bir hedef olabilir. Ancak taşıt kredisi kullanarak bir miktar finansman desteği almak mümkün. Bu yazımızda, taşıt kredisi kullanarak sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenlerin dikkate alması gereken noktalara değineceğiz.
Taşıt Kredisi İle Finansman Desteği Alınabilir
Sıfır kilometre bir araba almak isteyenlerin bir seçeneği de taşıt kredisi kullanmaktır. Taşıt kredisi, bankalar aracılığıyla sunulan bir finansman desteği türüdür. Bu kredi türü, araba alımı için gereken yüksek miktardaki parayı karşılamak için kullanılabilir.
Taşıt Kredisi Vade Süresi Kısaldı
Ancak taşıt kredileri de, araba fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı değişikliklere uğramıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı kriterler belirlemiş ve bankaların bu kriterlere uygun taşıt kredisi kullandırmaları istenmiştir.
Buna göre, fiyatı 400.000 TL'ye kadar olan otomobiller için 48 aya kadar vade ile taşıt kredisi veriliyordu. Ancak Nisan 2023 fiyatlarına göre 400.000 TL'nin altında sıfır kilometre araba bulunmamaktadır. Dolayısıyla, artık 400.000 TL ile 800.000 TL arasında değeri olan otomobillere 36 aya kadar vade ile taşıt kredisi verilebiliyor.
Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Taşıt kredisi kullanmak isteyenlerin dikkate almaları gereken bir diğer önemli nokta ise faiz oranlarıdır. Taşıt kredisi faiz oranları, bankalardan bankalara değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, en uygun faiz oranlarını karşılaştırmak ve hangi bankanın daha avantajlı olduğunu araştırmak önemlidir.