Taşerondan kadroya geçen işçiye şenlik havası yaratacak müjde! 1 milyon kişiye tayin hakkı, sözleşme! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bugünden sonra...
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren haber geldi. Taşeronden kadroya geçen işçiyi ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı tanındı mı? Taşeron kadro son dakika verildi mi? Bu soruların cevapları sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda özelleştirilme sebebiyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanalara müjde duyuruldu. Haberimizden son dakika gelişmeleri
Taşerondan kadroya geçen işçiye şenlik havası yaratacak müjde! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bugünden sonra... Özelleştirilme sbebeiyle kamu yada özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri veya yönetimsel hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi? İşte merak edilenler!
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?