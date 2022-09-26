Taşerondan kadroya geçeceklere MÜJDE! 90 bin işçiye mutluluk rüzgarı esecek! Yüzde 70'e takılan 4D taşeronlar ve 4B sözleşmeliler bundan sonra...
Taşeron işçiye kadro haberleri hakkında aramalar hız kazandı. Taşeron işçiye müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin açıklamasında sürecin büyük bir oranda tamamlandığını belirtti. Bilgin, tüm süreçlerin meclisin açılmasıyla birlikte başlayacağını ifade etti. İşte, taşeron işçilere kadro için açıklamadan detaylar!
26.09.2022 17:09 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:09
Taşeron işçilere müjdeli haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, açıklamasında sözleşmeli personel için kadro çalışmasının büyük oranda başlandığını, sonraki aşamanın ise taşeron işçiler ile devam edeceğini vurguladı. Peki, 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşerona kadro verilecek mi? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı? İşte merak edilenler!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde taşeron işçiler de dahil olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;