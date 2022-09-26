Taşerondan kadroya geçeceklere MÜJDE! 90 bin işçiye mutluluk rüzgarı esecek! Yüzde 70’e takılan 4D taşeronlar ve 4B sözleşmeliler bundan sonra...

Taşeron işçilere müjdeli haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, açıklamasında sözleşmeli personel için kadro çalışmasının büyük oranda başlandığını, sonraki aşamanın ise taşeron işçiler ile devam edeceğini vurguladı. Peki, 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşerona kadro verilecek mi? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı? İşte merak edilenler!