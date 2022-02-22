Tasarı oluşuyor! AK Parti MHP heyetinden kademe kademe EYT çözümü: Yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Onay sonrası yaşa takılan ilk kesim...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçiliyor. EYT sorununa çözüm için komisyon kurulacak. Emekli maaşının yolunu açacak talepler komisyonda değerlendirilecek ve bu kapsamda formüller gözden geçirilecek. Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadro sorununun çözülmesinin ardından EYT'lilere sıra gelecek. Öncelikle kapsam oluşturulup, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi bulunuyor. Haberimizde EYT üzerinde durulan formüllere ve neticelerine yer verdik. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? EYT kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümet kanadından komisyon adımı geldi. Emekli aylığı yolunu açacak talepler bu komisyon tarafından değerlendirilecek ve böylece formüller belirlenecek. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte çalışmalar hakkında detaylı bilgiler...
Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek...
Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.