Tasarı oluşuyor! AK Parti MHP heyetinden kademe kademe EYT çözümü: Yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Onay sonrası yaşa takılan ilk kesim...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümet kanadından komisyon adımı geldi. Emekli aylığı yolunu açacak talepler bu komisyon tarafından değerlendirilecek ve böylece formüller belirlenecek. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte çalışmalar hakkında detaylı bilgiler...