Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

TK Tuzsuz Tereyağı: 285 TL
TK Donuk Dana Kuşbaşı: 155,60 TL
TK İlk Hasat Çay: 154,90 TL
Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 169 TL
TK Anadolu Barbunya: 77,50 TL
TK Osmancık Pirinç: 134,90 TL
Elit Banyo Temizleyici Sprey: 39,90 TL
Superfresh Pizza King: 159,90 TL
Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 115 TL
Nutymax Antep Fıstığı: 19,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu: 29,90 TL
Elit Sıvı Krem Çeşitleri: 30,90 TL
Ülker İkram Kremalı Bisküvi: 32,60 TL
Bu fırsatlar, hem gıda hem de temizlik ürünlerinde oldukça geniş bir yelpazede indirim sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketi, kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.
Kaynak: Daha fazla bilgi ve detaylı alışveriş için Tarım Kredi Kooperatifi Market Kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Derleme: Takvim.com.tr