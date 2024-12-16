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Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Tarım Kredi Kooperatifi Market, bugüne kadar geçerli olan yeni indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Yılın sonlarına yaklaşırken market raflarında önemli fiyat düşüşleri yaşandı. İşte Tarım Kredi Market'in dikkat çeken yeni indirimli ürün listesi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 11:12
Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Tarım Kredi Market İndirimli Fiyatları

TK Tuzsuz Tereyağı: 285 TL

TK Donuk Dana Kuşbaşı: 155,60 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

TK İlk Hasat Çay: 154,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 169 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

TK Anadolu Barbunya: 77,50 TL

TK Osmancık Pirinç: 134,90 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Elit Banyo Temizleyici Sprey: 39,90 TL

Superfresh Pizza King: 159,90 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 115 TL

Nutymax Antep Fıstığı: 19,90 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Kızılay Doğal Maden Suyu: 29,90 TL

Elit Sıvı Krem Çeşitleri: 30,90 TL

Ülker İkram Kremalı Bisküvi: 32,60 TL

Tarım Kredi’den DEV fırsat: Bugün son! Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde!

Bu fırsatlar, hem gıda hem de temizlik ürünlerinde oldukça geniş bir yelpazede indirim sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketi, kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Daha fazla bilgi ve detaylı alışveriş için Tarım Kredi Kooperatifi Market Kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Derleme: Takvim.com.tr