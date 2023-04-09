Tarım Kredi’de BAYRAM İNDİRİMİ başladı! Şekersiz, kolonyasız, çikolatasız kalmayın! Kooperatif marketleri lokum tadında FİYAT LİSTESİ 9-23 Nisan!

Tarım Kredi Market indirimlerinde lokum tadında kampanya başladı. Bayram için yenilenen indirimli ürünler göz kamaştırdı. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ne arasanız var! Çikolatalar, şekerler, kolonyalar neler neler! İşte 9-23 Nisan Tarım Kredi indirimli fiyat listesi....