Tarım Kredi Marketleri güncelledi anında yayınlandı! Aktüel kataloğu tek tek listelendi! Büyük indirim başladı! 22,25 TL'ye indi! 16'lı tuvalet kağıdı, mercimek, et...
Tarım Kredi Marketleri start verdi. Zincir marketlerinde bu haftanın yeni indirime giren ürünleri duyuruldu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketleri'nde yeni haftada Arıvital Polen 100 gr 22,25 TL'ye, bebek bezi çeşitleri 54,90 TL'ye, 16'lı tuvalet kağıdı 39,90 TL'ye, yeşil mercimek 23,90 TL'ye, organik siyah çay 32,90 TL'ye , taze bonfile 56,90 TL'ye düştü. Daha pek çok üründe de büyük indirimler yapıldı. İşte Mart ayının en gözle zincir marketlerinden Tarım Kredi Marketleri'nin günce aktüel ürünler kataloğu...
20.03.2022 17:24 - Son Güncelleme: 20.03.2022 17:24
Yeni haftanın gelmesiyle birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar Tarım Kredi Marketleri'nin aktüel ürünlerini inceliyor. Bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler belli oldu. Alışveriş meraklılarının yoğun olarak araştırdığı aktüel ürünlere haberimizde yer verdik. İşte Tarım Kredi Marketleri aktüel ürünler kataloğu Mart 2022 ve büyük fırsat ürünleri...