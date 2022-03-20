Tarım Kredi Marketleri güncelledi anında yayınlandı! Aktüel kataloğu tek tek listelendi! Büyük indirim başladı! 22,25 TL’ye indi! 16’lı tuvalet kağıdı, mercimek, et...

Yeni haftanın gelmesiyle birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar Tarım Kredi Marketleri'nin aktüel ürünlerini inceliyor. Bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler belli oldu. Alışveriş meraklılarının yoğun olarak araştırdığı aktüel ürünlere haberimizde yer verdik. İşte Tarım Kredi Marketleri aktüel ürünler kataloğu Mart 2022 ve büyük fırsat ürünleri...