Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı satmaya başladı, indirim üstüne indirim! 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı yarıya düştü: İşte güncel aktüel liste...

İndirimin yeni adresi Tarım Kredi marketleri oldu. Her hafta farklı ürünlerde özel indirimler uygulanıyor. Bu indirimler de yayınlanan aktüel katalogda sergileniyor. ''Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market olarak; çiftçilerimizin el emeği, sağlıklı, doğal ve kaliteli ürünleri sizlerle uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyoruz'' diyen zincir market iki müjde birden duyurdu. Duyura göre artık Kooperatif Marketlerde ayçiçek yağı satılacak. İkinci güzel habere göre de %8'den %1'e indirilen KDV oranları fiyatları düşürdü. İşte yepyeni aktüel ürünler...