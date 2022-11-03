Tarım Kredi Marketleri 3-13 KASIM 2022 FİYAT LİSTESİ! İndirimli ürünler az evvel belli oldu! Ayçiçek yağı 65 TL'ye düştü! Bakliyat, et ürünleri...

Kaısım ayı geldi Tarım Kredi Marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. En çok alışveriş yapılan zincir marketler arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin merakla beklenen indirimleri az evvel belli oldu. Bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde ayçiçek yağı 65 TL'den satılmaya başlandı. Bunun dışında gofret, bisküvi gibi abur cubur ürünlerinde de indirimler yapıldı. En çok indirim istenen et ürünlerinde de ayrıca indirim uygulandı. Kataloğa göre Tarım Kredi Marketleri'ne giden tavuk butu 32,75 liraya, gövde tavuğu da 31 TL'ye alacak. İşte 2-14 Kasım 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu LİSTESİ...