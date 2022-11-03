Tarım Kredi Marketleri 3-13 KASIM 2022 FİYAT LİSTESİ! İndirimli ürünler az evvel belli oldu! Ayçiçek yağı 65 TL'ye düştü!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte tüm zincir marketler yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de bu zincir marketlerden biri oldu. Yeni indirimli ürünler kataloğu az evvel duyuruldu. Peki bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı, süt, tavuk, salam, peynir, pastırma, pekmez, çay, çöp torbası ne kadar, kaç TL oldu? İşte Tarım Kredi Marketleri 2-13 KASIM 2022 güncel FİYAT TAM LİSTE! Ayçiçek yağı 65 TL'ye düştü! Bakliyat, et ürünleri...