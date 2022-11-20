Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE! Ayçiçek Yağı 34.90 TL'den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32'li Tuvalet Kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yeni indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi, Kasım ayında da güncel indirimli ürünleri sosyal medya hesabından duyurdu. Cebe uygun, hesaplı ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market 20-30 Kasım indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. İşte Kasım ayı güncel indirimli hesaplı ürünlerin listesi haberimizde!
20.11.2022 11:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:56
Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorgulamaya başladı. 20-30 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen katalog haberimizde!