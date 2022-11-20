Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE! Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı...

Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorgulamaya başladı. 20-30 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen katalog haberimizde!