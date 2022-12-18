Tarım Kredi Marketleri 18-31 ARALIK 2022 İNDİRİM LİSTESİ! Yılbaşına özel bereketli fiyatlar! Kuruyemiş 29.90 TL! Pekin ördeği, Piliç, Antep fıstığı, üzüm...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta yeni yıla özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Kooperatif tarafından yayınlanan yeni ürünler hakkında, "Siz de Kooperatif Market'e gelin, 16-31 Aralık tarihlerinde geçerli olan indirimli fiyatlarımızla yeni yıla bereketli girin." ifadelerine yer verildi. Yeni katalogda; Pekin ördeği, piliç, kuruyemiş, kavrulmuş kabak çekirdeği, yer fıstığı, badem, limonata, şalgam suyu, cipsler gibi bir sürü gıda ürünlerinde dev indirimler sizi bekliyor. İşte 18-31 ARALIK TARIM KREDİ kataloğu!
18.12.2022 10:07 - Son Güncelleme: 18.12.2022 10:07
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta yılbaşı özel indirimleri geldi! Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi kataloğunu sayfamızda derledik. Güncel ürünleri merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte Tarım Kredi Marketleri Yılbaşı özel 18-31 ARALIK 2022 İNDİRİM LİSTESİ!