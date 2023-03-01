Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! 3 al 2 öde indirimini kaçıran dizini döver! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği marketlerden olan Tarım Kredi indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi'de Mart ayına özel şok eden indirimler başladı. Çamaşır suyu, peçete, tuvalet kağıdı, ıslak havlu gibi daha nice ürünler yarı fiyatına. İşte, 1-14 Mart 2023 Tarım Kredi market indirim listesi haberimizde...