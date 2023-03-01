Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! 3 al 2 öde indirimini kaçıran dizini döver! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...
Tarım Kredi Marketleri Mart ayının gelmesiyle birlikte indirimli ürünleri tek tek paylaştı. 1-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde yok yok. Alışveriş yapacaklar tarafından büyük bir merakla takip edilen marketlerden biri olan Tarım Kredi, Mart ayını büyük indirimlerle başlattı. Özellikle çay ve şeker fiyatını gören vatandaş soluğu Kooperatif'te alıyor. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte 1-14 Mart fiyat listesi haberimizde...
01.03.2023 16:58 - Son Güncelleme: 01.03.2023 16:58
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği marketlerden olan Tarım Kredi indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi'de Mart ayına özel şok eden indirimler başladı. Çamaşır suyu, peçete, tuvalet kağıdı, ıslak havlu gibi daha nice ürünler yarı fiyatına. İşte, 1-14 Mart 2023 Tarım Kredi market indirim listesi haberimizde...