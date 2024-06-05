Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2'li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçelerini rahatlatmak ve ucuz yolla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla, haziran ayına özel indirimler sunuyor. Tarım Kredi Marketlerinde, 5-7 Haziran tarihlerine özel birçok temel ihtiyaç ürününde cazip indirimler sizleri bekliyor.
Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubelerinde yeni indirimleri duyurdu. Yayınlanan yeni katalogla birlikte dana kıyma, tereyağı, kasap sucuk ve satır köfte gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte Tarım Kredi Market'te indirimde olan ürünler ve fiyatları...
Seçili Pakmaya Ürünlerinde %25 İndirim müjdesi!
04-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak.