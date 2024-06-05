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Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2'li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçelerini rahatlatmak ve ucuz yolla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla, haziran ayına özel indirimler sunuyor. Tarım Kredi Marketlerinde, 5-7 Haziran tarihlerine özel birçok temel ihtiyaç ürününde cazip indirimler sizleri bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:45 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:45
Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 1

Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubelerinde yeni indirimleri duyurdu. Yayınlanan yeni katalogla birlikte dana kıyma, tereyağı, kasap sucuk ve satır köfte gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte Tarım Kredi Market'te indirimde olan ürünler ve fiyatları...

Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 2

Seçili Pakmaya Ürünlerinde %25 İndirim müjdesi!

Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 3

04-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak.

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