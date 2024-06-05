Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! %25 indirimle 2'li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Puding, peynir, yumurta, zeytin...

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Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubelerinde yeni indirimleri duyurdu. Yayınlanan yeni katalogla birlikte dana kıyma, tereyağı, kasap sucuk ve satır köfte gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte Tarım Kredi Market'te indirimde olan ürünler ve fiyatları...