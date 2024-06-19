Tarım Kredi Market 20-23 Haziran kataloğu 2024! 3 al 51,90 öde; 104 üründe fiyatlar yarıya kadar indi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şeker, süzme bal...

Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine büyük indirim fırsatları sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kar amacı gütmeyen bir anlayışla hareket eden Tarım Kredi Kooperatifleri, 19-23 Haziran tarihleri arasında birçok temel gıda ve bayram ürününde cazip indirimler sağlıyor. İşte merak edilen indirimli ürünler...
Bu özel dönemde, et ve tavuk ürünlerinden başlayarak peynir çeşitlerine, bayramlık çikolatalardan kolonya ve bakliyat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak. İhtiyaçların ve tatların karşılandığı bu dönemde, müşteriler uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacaklar.
3'lü set saklama kabı: 79,90 TL
Kase: 45,90 TL