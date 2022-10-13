Tarım Kredi Kooperatif Marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 7,95 TL! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, ıslak havlu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni indirimli kataloğu yayımlandı. Türkiye'nin onlarca ilinde yer alan zincir marketlerinde her hafta farklı bir çok üründe dev indirimler uygulanıyor. Güncel katalogda yumuşatıcı, ıslak havlu, maske, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, deterjanda 31 Ekim 2022 tarihinde kadar geçerli indirimler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile 15 Ağustos Pazartesi tarihinde başlayan indirimlere Ekim ayında yenileri eklendi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri FİYAT LİSTESİ!
13.10.2022 17:01 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:01
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim 2022 kampanyası başladı. Güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar hangi ürünlerin indirimli olarak satıldığını araştırmaya başladı. Peki, Tarım Kredi'de tuvalet kağıdı, deterjan, ıslak havlu, yumuşatıcı ne kadar, kaç TL? Famex Maske 10'lu 7,95'e düştü. İşte 12-31 Ekim 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu...