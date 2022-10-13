Tarım Kredi Kooperatif Marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 7,95 TL! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, ıslak havlu...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim 2022 kampanyası başladı. Güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar hangi ürünlerin indirimli olarak satıldığını araştırmaya başladı. Peki, Tarım Kredi'de tuvalet kağıdı, deterjan, ıslak havlu, yumuşatıcı ne kadar, kaç TL? Famex Maske 10'lu 7,95'e düştü. İşte 12-31 Ekim 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu...