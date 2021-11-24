Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım’a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Efsane indirimler 26 Kasım'a kadar devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda yok yok! 1000 gr Tiryaki Siyah Çay 31.90 TL'den, Taş Değirmen Keten Tohumu Yağı 21.50 TL'den, 2500 gr Kırmızı Mercimek 33.90 TL'den, 1000 gr Toz Şeker 5.90 TL'den satılıyor. Ev tarhanası isteyenlere de 1000 gr Doğal Ev Tarhanası 26.90 TL'den verilecek. Bu fırsat kaçmaz! İşte sıklıkla araştırılan kataloğun tamamı...