Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! 26 Kasım'a kadar devam edecek! Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu...
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni kampanyasıyla diğer zincir marketleri geride bıraktı. 26 Kasım 2021 Cuma gününe kadar geçerli indirim yapıldığını duyurdu. Çay, şeker, mercimek, tarhana, yağ, et, yoğurt salça, turşu ve daha pek çok üründe muhteşem indirimlere gidildi. Vatandaşaların cebini rahatlatacak yeni Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayınlandı. Başka marketlere gitmenize gerek kalmayacak! İşte indirime giren ürünlerin tam listesi...
24.11.2021 14:39
- Son Güncelleme: 24.11.2021 14:39
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında! Efsane indirimler 26 Kasım'a kadar devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda yok yok! 1000 gr Tiryaki Siyah Çay 31.90 TL'den, Taş Değirmen Keten Tohumu Yağı 21.50 TL'den, 2500 gr Kırmızı Mercimek 33.90 TL'den, 1000 gr Toz Şeker 5.90 TL'den satılıyor. Ev tarhanası isteyenlere de 1000 gr Doğal Ev Tarhanası 26.90 TL'den verilecek. Bu fırsat kaçmaz! İşte sıklıkla araştırılan kataloğun tamamı...