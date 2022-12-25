Tarım Kredi aktüel kataloğunda çılgın indirimler! Kredi Kooperatif marketleri 24-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, kuruyemiş...
Yeni yıl için sadece sayılı günler kaldı. Bu kapsamda Kooperatif Market'te yılın son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu hafta meyve ve sebze ürünlerinde dev fırsatlar sizleri bekliyor. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen Tarım Kredi Kooperatif market her hafta binlerce üründen oluşan kampanyalar yapıyor. Tarım Kredi market hafta sonu ve hafta içi geçerli olacak olan 24-31 Aralık aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte birbirinden fırsatlı ürünler...
25.12.2022 16:16 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:17
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni aktüel kataloğu yayımlandı. Seçili manav ürünleri ve yeni yıl öncesi 50-100 TL altında ürünler satışa konuldu. Bu kapsamda Kooperatif Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, deterjanlar, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. 24-31 Aralık 2022 tarihleri arasında makarna çeşitleri 9.90'a, tavuk but 31.90'a, 1 kg Karadeniz siyah çay 66.90 TL'ye satılacak. Bununla birlikte birçok temel gıda ürünleri de indirimli bir şekilde raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğu 24-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ...