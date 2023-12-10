Tarım Kredi aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Kooperatif marketleri 10-15 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! 160 TL altında ürünler: Somon, levrek...

Tarım Kredi Marketleri, 10-15 Aralık kataloğunu yayımladı. Tüketicilere her ay avantajlı alışveriş fırsatlarını sunan zincir marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Buna göre 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli indirimler arasında zeytinyağı, garnitür konservesi, biberiye turşusu, ayçiçek yağlı tonbalığı, bütün piliç, kasap sucuk, soyulmuş sosis, levrek, bohça mantı yer alıyor. İşte yeni Tarım Kredi indirim listesi…