Tarım Kredi aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Kooperatif marketleri 10-15 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! 160 TL altında ürünler: Somon, levrek...

Tarım Kredi Marketleri, 10-15 Aralık kataloğunu yayımladı. Tüketicilere her ay avantajlı alışveriş fırsatlarını sunan zincir marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Buna göre 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli indirimler arasında zeytinyağı, garnitür konservesi, biberiye turşusu, ayçiçek yağlı tonbalığı, bütün piliç, kasap sucuk, soyulmuş sosis, levrek, bohça mantı yer alıyor. İşte yeni Tarım Kredi indirim listesi…
Balık severler buraya! Tarım Kredi marketlerinde bu hafta levrek ve somon satılıyor. 10-15 Aralık 2023 Tarım Kredi fiyat listesi çıktı. 160 TL altında satılıyor! Alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşlar öncelikle Tarım Kredi aktüel ürünlerine göz atmak istiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte indirime giren ürünler tam liste.
TARIM KREDİ 10-15 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TARIM KREDİ 10-15 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU