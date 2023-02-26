Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 12'lisi 59 TL! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...
TARIM KREDİ, A101, BİM, ŞOK YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ! Zincir marketleri çıldırdı! Bu fiyatları gören bugün marketlere akın etmeye başladı. 4 market 26-28 Şubat indirimli ürünlerini sergiledi. Dev zincir marketleri ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı dahil yüzlerce üründe büyük indirimler başlattı. Papia 3 Katlı 12'li Tuvalet Kağıdı 129 TL'den 59 TL'ye düştü. Ev hanımları, çocuklar, beyler, özellikle de çeyiz almak isteyenler buraya! Bu hafta gıdadan çeyiz ürünlerine pek çok üründe fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 indirimli ürünleri.
26.02.2023 14:23 - Son Güncelleme: 26.02.2023 14:23
Yeni haftanın beklenen aktüel ürünler katalogları yayımlandı. Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK marketleri tarafından yeni kampanyalar başlatıldı. Yağ, tuvalet kağıdı, şampuan, salça, süt, pirinç, meyve, sebze ve elektronik ürünlerde indirim yapıldı. Peki hangi mağazada hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı? İşte Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ!