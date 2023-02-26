Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 12’lisi 59 TL! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...

Yeni haftanın beklenen aktüel ürünler katalogları yayımlandı. Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK marketleri tarafından yeni kampanyalar başlatıldı. Yağ, tuvalet kağıdı, şampuan, salça, süt, pirinç, meyve, sebze ve elektronik ürünlerde indirim yapıldı. Peki hangi mağazada hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı? İşte Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ!