Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 25-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! 200’lü’sü 10,50 TL! Aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Yılbaşı gelmeden hemen önce marketlerin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta hangi markette, hangi ürünler indirimde merak edenler buraya! Tarım Kredi Kooperatif marketleri başta olmak üzere A101, BİM, ŞOK marketlerinin 25-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ belli oldu. 200'lü'sü 10,50 TL'ye düştü. Vatandaşlar Aralık ayının son indirimlerinin büyük olmasını bekliyordu. Beklenen oldu ve 2022 yılının son ve dev indirim kampanyası başladı. Kimi marketler indirimlerini bugün başlatırken kimi de tarih vererek başlayacağı günü duyurdu. İşte Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 25-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tam liste....