Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL'den 69.90'a düştü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 3-9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerle vatandaşlara avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatları duyurdu.
Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 3 Şubat tarihli ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek olan indirim kataloğundaki ürünler...
TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG
Fiyat: 110,00 TL
TK KORNİŞON TURŞU
Fiyat: 25,50 TL
TK ACI BİBER TURŞUSU
Fiyat: 31,50 TL
TK BİBERİYE TURŞUSU
Fiyat: 31,50 TL