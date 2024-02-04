Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL'den 69.90'a düştü...

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Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 3 Şubat tarihli ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek olan indirim kataloğundaki ürünler...