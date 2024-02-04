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Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL'den 69.90'a düştü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 3-9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerle vatandaşlara avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatları duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:55 Güncelleme 04 Şubat 2024, 16:57
Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL’den 69.90’a düştü... 1

Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 3 Şubat tarihli ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek olan indirim kataloğundaki ürünler...

Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL’den 69.90’a düştü... 2

TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG

Fiyat: 110,00 TL

TK KORNİŞON TURŞU

Fiyat: 25,50 TL

Tarım Kredi 4,5,6,7,8,9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! Kooperatif marketlerinde indirimlerin son günü yaklaştı! 74.90 TL’den 69.90’a düştü... 3

TK ACI BİBER TURŞUSU

Fiyat: 31,50 TL

TK BİBERİYE TURŞUSU

Fiyat: 31,50 TL

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