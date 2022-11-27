Tarım Kredi 27 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ! 20 TL diyen yanıldı 19.90’a düştü! Aktüel kataloğu son dakika yayımlandı Ayçiçek yağı, bakliyat...

Pazar günü geldi Tarım Kredi marketleri aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar zincir marketlerin aktüel katlaoğunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bu hafta tüm AVM'lerde, mağazalarda, online alışveriş sitelerinde dev indirimler uygulandı. Giyimden, makyaja, spor aletlerinden, çeyiz alışverişine kadar türlü ürünlerde büyük indirimler yapıldı. Gıda ürünlerinde de indirim müjdesi Tarım Kredi marketlerinden geldi. İşte Tarım Kredi 27 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...