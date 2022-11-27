Tarım Kredi 27 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ! 20 TL diyen yanıldı 19.90'a düştü! Aktüel kataloğu son dakika yayımlandı Ayçiçek yağı, bakliyat...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel aktüel kataloğu az evvel yayımlandı. Bu hafta boyunca sürecek indirimden faydalanmak isteyenler öncelikle aktüel ürünler kataloğuna göz gezdirsin. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni indirimlerinin tümü katalogda yer alıyor. Tarım Kredi zincir marketlerinde siyah zeytin 19.90 TL'ye satılıyor. İşte Tarım Kredi aktüel katalog ürünlerinin tamamı liste halinde...
27.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 27.11.2022 10:42
Pazar günü geldi Tarım Kredi marketleri aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar zincir marketlerin aktüel katlaoğunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bu hafta tüm AVM'lerde, mağazalarda, online alışveriş sitelerinde dev indirimler uygulandı. Giyimden, makyaja, spor aletlerinden, çeyiz alışverişine kadar türlü ürünlerde büyük indirimler yapıldı. Gıda ürünlerinde de indirim müjdesi Tarım Kredi marketlerinden geldi. İşte Tarım Kredi 27 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...