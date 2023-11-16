Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketlerinde son indirimler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 16-17 Kasım tarihlerinde onlarca üründe indirim uygulandı. 17 Kasım saat 21:00'a kadar sürecek indirimler arasında bohça mantı, tereyağı, süt, kaymaksız yoğurt, üzüm pekmezi, tava yoğurt, susuz yağ, siyah zeytin, groski pirinç gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 fiyat listesi...