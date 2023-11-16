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Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketlerinde son indirimler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 16-17 Kasım tarihlerinde onlarca üründe indirim uygulandı. 17 Kasım saat 21:00'a kadar sürecek indirimler arasında bohça mantı, tereyağı, süt, kaymaksız yoğurt, üzüm pekmezi, tava yoğurt, susuz yağ, siyah zeytin, groski pirinç gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 10:17 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:27
Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketlerinde son indirimler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde son indirimler sergilendi. 16 - 17 Kasım tarihleri arasında gıda ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Peki Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketlerinde son indirimler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF 16-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi 16-17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketlerinde son indirimler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 3

TARIM KREDİ KOOPERATİF 16-17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

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