Tarım Kredi 1-14 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif Marketleri 45 üründe indirim tufanı başlattı! 380 gr salça 34 TL! Ayçiçek yağı, Tuvalet Kağıdı, bulgur, nohut...
Tarım Kredi Marketleri Şubat ayı indirimli fiyat listesini duyurdu. Tarım Kredi marketlerinin 1-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak olan indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 1 KG Nohut 28 TL'ye, 830 gr salça 34 TL'ye düştü. İşte en güncel fiyatlar ve indirimli katalog haberimizde...
01.02.2023 10:30 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:36
Tarım Kredi Marketleri indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Ayrıca bu indirimlerin sadece 1-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olduğunu açıklayarak altın bir fırsat ilan etti. İşte Tarım Kredi 1-14 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ!