Tarih belli oldu! 700 bin kamu işçisi için nihai karar: %40-45 EK ZAM + 12.500 TL maaş + %15 Refah payı kıskaçta! Toplu İş Sözleşmesi için 1 Mayıs 2023 işaret edildi! 4D, Kamu işçisi...
Kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde sona geliniyor. Yeni teklif için gözler hükümete çevrilmişken, çıkan rakam Ocak ve Mart ayından itibaren yansıyacak. İşçiler zam farkını ise toplu olarak alacak. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Görüşmelerin sonucunun 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Peki, 700 bin kamu işçisinin maaşı kaç TL zamlanacak? 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? Kamu Çerçeve Protokolü son durum hakkında detaylar haberimizde...
30.04.2023 11:43 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:43
Kamu işçilerinin maaş zammı için son viraja girildi. 1 Mayıs'ta toplu iş sözleşmesi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
700 bini aşkın kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlendi. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için süreç devam ediyor.