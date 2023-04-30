Tarih belli oldu! 700 bin kamu işçisi için nihai karar: %40-45 EK ZAM + 12.500 TL maaş + %15 Refah payı kıskaçta! Toplu İş Sözleşmesi için 1 Mayıs 2023 işaret edildi! 4D, Kamu işçisi...

Kamu işçilerinin maaş zammı için son viraja girildi. 1 Mayıs'ta toplu iş sözleşmesi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!