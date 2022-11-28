Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Tapusunu alıp başvurana 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Ziraat Bankası'ndan bomba haber! 36 ay taksitle NAKİT ÖDEME hesaba yatıyor...

Tapusunu alıp başvurana 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Ziraat Bankası'ndan bomba haber! 36 ay taksitle NAKİT ÖDEME hesaba yatıyor...

Ziraat Bankaıs tarafından sunulan kredi kampanyası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi ile 100 bin liraya kadar olan ihtiyaçlarınız için nakit desteği alabilirsiniz. İşte Ziraat bankası tarafından sunulan düşük faizli krediler ve kampanyalar...

takvim.com.tr
28.11.2022 18:29 - Son Güncelleme: 28.11.2022 18:33
Tapusunu alıp gidene Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! 36 ay taksitle anında nakit ihtiyacınızı karşılayın!

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kapmanyası binlerce kişi tarfından merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tapusunu alıp gidene Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! 36 ay taksitle anında nakit ihtiyacınızı karşılayın!

ÖZELLİKLERİ

*Kullandırılabilecek azami kredi limiti; konut için ekspertiz değerinin %80'i, iş yeri için ekspertiz değerinin %75'i, imarlı arsa için %50'sine kadar kullandırılır.

*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

*Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.

*Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

Tapusunu alıp gidene Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! 36 ay taksitle anında nakit ihtiyacınızı karşılayın!

İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu,

-Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,

-Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

-Kredi teminatına alınacak konutun tapu fotokopisi,

-Şubece istenecek diğer belgeler,

Tapusunu alıp gidene Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! 36 ay taksitle anında nakit ihtiyacınızı karşılayın!

Ziraat Bankası tarafından sunulan diğer kredi kampanyaları...

BİREYSEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

Enerji verimliliğine yatırım yaparak uzun vadede tasarruf etmek isteyenlere özel; yalıtım, ısıtma, aydınlatma, beyaz eşya, mantolama ihtiyaçları için avantajlı kredidir.

Tapusunu alıp gidene Ziraat Bankası’ndan 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! 36 ay taksitle anında nakit ihtiyacınızı karşılayın!

ÖZELLİKLERİ

-Kredi kapsamına dahil olan işlemler aşağıda sıralanmaktadır.
-Yalıtımlı pencere doğrama sistemleri, kapı ve çatı sistemleri
-Dış cephe mantolama ve konutun zemin, duvar ve tavanın ısı, su, ses ve/veya yangın yalıtımı
-A sınıf performansa sahip beyaz eşyalar (buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, derin dondurucu, klima, kazan, termosifon vb),
-Doğalgaz (kombi, tesisat, radyatör, ısı paylaşım sistemleri gibi doğalgaz dönüşüm sistemleri)
-Verimli aydınlatma sistemleri (tasarruflu veya ledli aydınlatma cihazları)
-Güneş enerjisi ile ısıtma ve sıcak su sağlayan sistemler (panel, kazan, tesisat, radyatör)

*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve *100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

SON DAKİKA