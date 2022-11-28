Tapusunu alıp başvurana 90 bin TL DESTEK! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Ziraat Bankası'ndan bomba haber! 36 ay taksitle NAKİT ÖDEME hesaba yatıyor...

ÖZELLİKLERİ

-Kredi kapsamına dahil olan işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

-Yalıtımlı pencere doğrama sistemleri, kapı ve çatı sistemleri

-Dış cephe mantolama ve konutun zemin, duvar ve tavanın ısı, su, ses ve/veya yangın yalıtımı

-A sınıf performansa sahip beyaz eşyalar (buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, derin dondurucu, klima, kazan, termosifon vb),

-Doğalgaz (kombi, tesisat, radyatör, ısı paylaşım sistemleri gibi doğalgaz dönüşüm sistemleri)

-Verimli aydınlatma sistemleri (tasarruflu veya ledli aydınlatma cihazları)

-Güneş enerjisi ile ısıtma ve sıcak su sağlayan sistemler (panel, kazan, tesisat, radyatör)



*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve *100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.