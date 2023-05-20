Tapu sahipleri dikkat! Sonrasında bin pişman olmayın! Sakın bunu yapmayın: Evinizden olabilirsiniz!
Gayrimenkul alım satımında vergi ödememek için yapılan rayiç bedel oyunu, çok ciddi sonuçlar doğurabilir hatta evinizden dahi olabilirsiniz. Bir gayrimenkulün değerinin düşük gösterildiği tespit edildiği zaman devlet tarafından bazı cezalar uygulanıyor. İşte, tapuda düşük beyanın cezası ile ilgili merak edilenler...
Gayrimenkul alım satımında rayiç bedel oyunu oynamak vergi sorunlarına yol açabilir. İşte düşük beyan cezası ve eksik beyan düzeltme imkânları hakkında bilmeniz gerekenler. Tapuda eksik beyan durumunda düzeltme imkânı bulunmaktadır. Bu imkândan faydalanarak vergisel sorunlardan kaçınmak ve hukuksal yaptırımlardan korunmak mümkündür. Ancak doğru ve dürüst beyanlar yapmak her zaman en sağlıklı ve güvenilir seçenektir. Emlak alım satım işlemlerinde güven ve şeffaflık ilkesini benimsemek, herkesin yararına olacaktır
Gayrimenkul alım satım esnasındaki güncel mali değeri, rayiç bedeli olarak tanımlanır. Satılan değer üzerinden emlak vergisi ödendiğinden bazı vatandaşlar gelir vergisini düşürmek ve daha az tutarda tapu harcı ödemek için değeri daha düşük gösterilebiliyor. Ancak bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.
Düşük Beyanın Cezası Nedir?
Tapuda düşük beyan göstermek ilk bakışta kârlı gibi gelse de işin aslı öyle değil. Satış aşamasında satıcı ve alıcı, satılan gayrimenkulün değeri üzerinden %2'şer olmak üzere toplamda %4 tapu harcı ödüyor. Ayrıca satış işleminden sonra satıcı için bir de gelir vergisi işin içine giriyor.