Tapu sahipleri dikkat! Sonrasında bin pişman olmayın! Sakın bunu yapmayın: Evinizden olabilirsiniz!

Gayrimenkul alım satımında rayiç bedel oyunu oynamak vergi sorunlarına yol açabilir. İşte düşük beyan cezası ve eksik beyan düzeltme imkânları hakkında bilmeniz gerekenler. Tapuda eksik beyan durumunda düzeltme imkânı bulunmaktadır. Bu imkândan faydalanarak vergisel sorunlardan kaçınmak ve hukuksal yaptırımlardan korunmak mümkündür. Ancak doğru ve dürüst beyanlar yapmak her zaman en sağlıklı ve güvenilir seçenektir. Emlak alım satım işlemlerinde güven ve şeffaflık ilkesini benimsemek, herkesin yararına olacaktır