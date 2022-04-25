Tamamen ücretsiz! Noktası virgülüne kadar SGK tarafından karşılanıyor! Bir tıkla e- Devlet’ten kontrol edin! 30 gün prim ödeme sayısı...

Bu çerçevede ; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur'lular, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.