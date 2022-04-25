Tamamen ücretsiz! Noktası virgülüne kadar SGK tarafından karşılanıyor! Bir tıkla e- Devlet'ten kontrol edin! 30 gün prim ödeme sayısı...
Genel Sağlık Sigortası hakkında aramalar yoğunluk kazanıyor. GSS hakkında vatandaşlar arama motorlarında, "Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında olanlar kimler? Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanma şartları neler? Yüksek lisans ve doktora yapanlar kaç yaşına kadar sağlıktan yararlanabilecek? Yurt dışında öğrenim görenler Türkiye'deki Anne /Babasının üzerinden sağlıktan faydalanabilir mi? Ne yapmaları gerekiyor?" gibi soruların yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Öte yandan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerden de yoğun bakım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Haberimizde GSS'ye dair tüm merak edilen sorulara yanıt verdik. İşte detaylar!
SGK tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında birçok hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanma şartları neler? Yüksek lisans ve doktora yapanlar kaç yaşına kadar sağlıktan yararlanabilecek? Yurt dışında öğrenim görenler Türkiye'deki Anne /Babasının üzerinden sağlıktan faydalanabilir mi? Ne yapmaları gerekiyor? İşte tüm soruların cevabı...
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Neler?
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.
Bu çerçevede ; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur'lular, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
60/1-b (İsteğe Bağlı Sigortalılar), 60/1-d (Yabancı Uyruklu Genel Sağlık Sigortalısı), 60/7f (Yabancı Uyruklu Öğrenciler), 4/1-c (İsteğe Bağlı İştirakçiler), 2925 SK Sigortalıları, Ek-13 kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri sağlık hizmet sunucusuna müracaatında prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkıp genel sağlık sigortalısı olan kişiler ile bir kapsamdan diğer kapsama geçiş yapanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ise 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı aranmaz. Bu kişiler işe girdikleri andan itibaren sağlık hizmetinden faydalanabilirler.