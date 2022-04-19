Tamamen geri ödemesiz! 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL veriliyor! Resmen açıklama yapıldı! Almak için...

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Nedir?

Ülke içi istihdamın artması ve buna bağlı olarak da vatandaşları üretime teşvik ederek dışa bağımlılığın azalması için geliştirmiş olduğu destek programları ile binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan KOSGEB, yeni dönemde de birçok başlık altında geliştirmiş olduğu programlar ile hizmet vermeye devam ediyor.