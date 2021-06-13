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Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

Son dakika haberleri... O tarihte 2. el otomobiller için dikkat edin! İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına da düşüşe neden oldu. 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi, sıfır araba alacaklar dikkat, 2. el araba ne zaman ucuzlar? Geçen yıla göre en ucuz araba fiyatları 3 kat arttı. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkiliyor. Satışlar durdu ancak fiyatlar aldı başını gitti. Bu artışla birlikte vatandaş araç almasa da fiyatların önüne geçilemiyor. İkinci el araba fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatlarına satılıyor.

13.06.2021 10:21 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:21
Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

İkinci el araba fiyatlarında artış sürüyor. Bazı modeller geçen yıla göre iki kat arttı. Satışların azalmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Peki, Araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları neden düşmüyor? 2. el araba fiyatları daha da yükselir mi? İşte 2. el araç piyasası ile ilgili son durum... İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

2. EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ!

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu.

Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

Fiyatları göre almaktan vazgeçiyor. 1 sene önce aracını satan şimdi araba almakta zorlanıyor.

Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

EN UCUZ ARAÇ NE KADAR?

1 yıl önce 35 bine satılan araç şimdilerde 70 bin civarına ulaştı. Araç almayı düşünenler de fiyatları görünce ya almaktan vazgeçiyor ya da sıfır otomobillere yöneliyor.

Talep birikiyor, büyük patlama! Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? O tarihte 2. el otomobiller

Galerici de ikinci el fiyatların bu kadar yükselmesinden şikayetçi. Çünkü fiyatları yükselen ikinci el araçların o kadar etmeyeceğini düşünüyor.