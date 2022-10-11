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Haberler Ekonomi TABLO değişti! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

TABLO değişti! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

Emeklilik hayatını konforlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde geçirmek, her sigortalının en büyük arzularından birisidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Bu noktada emekliliği gelmiş veya gün sayan pek çok vatandaş '2022 Emekli maaşı hesaplama tablosunu' araştırıyor. İşte SSK, Bağkur, 4C, EYT maaş hesaplama ekranı!

takvim.com.tr
11.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:42
4/1-a, 4/1-b, 4/1-c, EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? Hesaplama değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

Milyonlarca çalışanın hayali olduğu için gündemde sıklıkla Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Sorusun yanıt aranıyor. Bugünün hayalini kuranlar aylık kaç TL gelir sahibi olacağını da merak ediyor 4A-4B ve 4C'li emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguluyor. Yaş faktörü bu noktada büyük önem taşıyor. Sigortanın başladığı yıl, ne kadar prim ödemesi yapıldığı gibi gereklilikler de hem emekli olmayı hem de ne kadar gelir elde edeceğini yakından etkiliyor. Peki "Ne zaman emekli olurum" sorusunun yanıtı nasıl öğrenilir, maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde!

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4/1-a, 4/1-b, 4/1-c, EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? Hesaplama değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

ŞUAN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Öncelikle emekli maaşı hesaplamasının çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterdiğini belirtelim.

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c, EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? Hesaplama değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

Emekli maaşı hesaplamak için;

4A Emekli Maaşı Hesaplama

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c, EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? Hesaplama değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

4B Emekli Maaşı Hesaplama

uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c, EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? Hesaplama değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

4C Emekli Maaşı Hesaplama

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

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