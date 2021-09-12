SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 852,53-TL, 991,69 ve 400 TL yardım dağıtacak! İşte devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar!

Devlet doğrultusundan sağlanan bu destek ödemeleri ile ailelere bir doğum ardından destek olmayı amaçlıyor. Devlet doğrultusundan sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanmak amacıyla ise birtakım şartlar bulunuyor. Çocuk parası ödemeleri ailelere doğumdan ileri süreçte ödeniyor. Bu ödemeler çocuk sayısına göre değişmekte olup her doğum ardından ailenin ekonomi bütçesine yardımcı olmak amacıyla hesabına yatırılıyor. Muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar için geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim öğretim imkanı sağlaması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler faydalanabilir.