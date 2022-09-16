Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Akaryakıta indirim haberleri sürücüleri heyecanlandırdı. Brent petrolün düşüşü akaryakıta indirim olacak yansıyacak mı, ne zaman merak konusu oldu. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade etti. İddiaya göre Akaryakıta 1,5 TL ya da 2 TL indirim geliyor! Peki BENZİN, MOTORİN, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol akaryakıt fiyat listesi...