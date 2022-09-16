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Haberler Ekonomi Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim geleceği iddia edildi. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Hatfa sonuna girerken brent petroldeki düşüş akaryakıta indirim ihtimalini de beraberinde getirdi. Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün ise 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı, geldi mi? İşte İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol akaryakıt fiyatları...

16.09.2022 16:49 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:49
Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Akaryakıta indirim haberleri sürücüleri heyecanlandırdı. Brent petrolün düşüşü akaryakıta indirim olacak yansıyacak mı, ne zaman merak konusu oldu. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade etti. İddiaya göre Akaryakıta 1,5 TL ya da 2 TL indirim geliyor! Peki BENZİN, MOTORİN, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol akaryakıt fiyat listesi...

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Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Son dakika... Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.

Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Sürücülere hafta sonu müjdesi! Akaryakıta 1,5 TL - 2 TL indirim geliyor! Son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, Shell, GO petrol...

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

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