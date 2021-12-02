Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık'a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...
İndirimli akaryakıt satın almak isteyenler kampanya yapan akaryakıt firmalarını yakından takip ediyor. Firmalar sık sık müşteri çekebilmek için bankalar ile anlaşma yaparak kampanyalar organize ediyor. alışverişlerinizde kâr elde edebilileceğiniz kampanyalara haberimizde yer verdik. BP'den ve Petrol Ofisinden akaryakıt (benzin, motorin, LPG) alacak olanlara 30 ve 40 TL kadar akaryakıt indirimi müjdesi geldi. 31 Aralık'a kadar geçerli! İşte firmaların yepyeni akaryakıt kampanyaları...
İndirimli benzin, motorin, LPG almak isteyen otomobil sürücülerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken son olarak benzinin litre fiyatında 58 kuruş indirime gidildi. Bu kapsamda bnzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya indi. Sürücülere bir güzel haber de firmalardan geldi. Buna göre BP ve Petrol Ofisi'nden akaryakıt alanlar karlı çıkacak. İşte 31 Aralık'a kadar geçerli olacak 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesinin detayları...
BP AKARYAKIT İNDİRİMİ: 40 TL
Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından 16-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapacağınız tek seferde ve farklı günlerdeki 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişiniz için yakıt alışverişlerinde kullanabileceğiniz 40 TL Maxipuan hediye edilecek. Gelin hep birlikte kampanyanın detaylarına inelim...
Maksimum Mobil resmi uygulamasını telefonunuza indirin:
Kampanyaya dâhil olan işlemler: İş Bankası Bankamatik Kartları, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles, İş'te Üniversiteli, Maximum Genç, MaxiPara Kartlar) Aynı gün içerisinde yapılan 125 TL ve üzeri ilk harcama kampanyaya dahildir.