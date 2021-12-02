Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık'a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

İndirimli benzin, motorin, LPG almak isteyen otomobil sürücülerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken son olarak benzinin litre fiyatında 58 kuruş indirime gidildi. Bu kapsamda bnzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya indi. Sürücülere bir güzel haber de firmalardan geldi. Buna göre BP ve Petrol Ofisi'nden akaryakıt alanlar karlı çıkacak. İşte 31 Aralık'a kadar geçerli olacak 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesinin detayları...